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مواد متفجرة بمدارس في البيضاء تحرك الأمن والداخلية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 12 دقيقة مضت
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مواد متفجرة بمدارس في البيضاء تحرك الأمن والداخلية

أخبارنا المغربية 

تقوم لجان تفتيش مكونة من عناصر الداخلية والأمن والوقاية المدنية والنيابات التعليمية، خلال هذه الأيام، بزيارات لكافة المؤسسات الثانوية التأهيلية والإعدادية من أجل ضبط ومراقبة المواد الخطيرة والقابلة للانفجار داخل المختبرات الكيمائية الموجودة بالمؤسسات التعليمية.

و قالت يومية المساء أن هذه الزيارات، التي تقوم بها لجان التفتيش، تندرج في إطار تجفيف منابع تزويد الجماعات الإرهابية بالمواد الأولية لصناعة القنابل والتفجرات، التي يمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية.

كما ذكرت اليومية أن لجان التفتيش المختصة في مكافحة الإرهاب والوقاية الاستباقية تركز حاليا نشاطها بكافة المؤسسات التعليمية الثانوية والإعدادية بمنطقة الدار البيضاء، في انتظار أن يتم تعميم زياراتها بباقي ربوع المملكة.

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1 | ابو عمر
شيء عادي
منذ أكثر من 20 سنة ونحن نستقبل هاته اللجان مرتين سنويا في مختبرات الفيزياء في جميع ثانويات الرشيدية وإعداديتها , اذن فعملها روتيني وعادي فلا داعي لإعطاء الامر أكثر مما يستحق
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 10:04
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