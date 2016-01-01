هذا ما وقع لنزيلات دار الفتيات بدرب السلطان بعد محاولة تمرد وفرار جماعي (فيديو)

أخبارنا المغربية : متابعة

نجحت السلطات الأمنية مساء أمس الاثنين، في احباط محاولة الهروب الجماعي لنزيلات المركز الإجتماعي "دار الفتيات " بدرب السلطان بالدار البيضاء ، حيث تم توقيف 20 فتاة من نزيلات الدار.

و قد صرحت احدى النزيلات السابقات بالدار للوكالة الوطنية للنشر والصور الصحفية ، ان الفتيات يتعاطين لمخدر المعجون ويتعرضن لمجموعة من حالات القمع الجماعي والتهميش داخل الدار .

و جرى نقل 7 نزيلات لمستشفى ابو الوافي لتلقي العلاج بعد اصابات متفاوتة الخطورة اغلبها على مستوى اليد بعد ان عمدت الفتيات لجرح انفسهم بزجاج نوافذ الدار المكسورة لخلق الفوضى .