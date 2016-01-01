هذا ما وقع لنزيلات دار الفتيات بدرب السلطان بعد محاولة تمرد وفرار جماعي (فيديو)
أخبارنا المغربية : متابعة
نجحت السلطات الأمنية مساء أمس الاثنين، في احباط محاولة الهروب الجماعي لنزيلات المركز الإجتماعي "دار الفتيات " بدرب السلطان بالدار البيضاء ، حيث تم توقيف 20 فتاة من نزيلات الدار.
و قد صرحت احدى النزيلات السابقات بالدار للوكالة الوطنية للنشر والصور الصحفية ، ان الفتيات يتعاطين لمخدر المعجون ويتعرضن لمجموعة من حالات القمع الجماعي والتهميش داخل الدار .
و جرى نقل 7 نزيلات لمستشفى ابو الوافي لتلقي العلاج بعد اصابات متفاوتة الخطورة اغلبها على مستوى اليد بعد ان عمدت الفتيات لجرح انفسهم بزجاج نوافذ الدار المكسورة لخلق الفوضى .
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