ضحية تشرميل الملقبين ب"السلايتي" و"السفينة" يصرح ل"أخبارنا" :" تكرفسو عليا وضربوني بسيف وكانو غا يقتلوني وها فاش تسببو ليا"
أخبارنا المغربية - جمال مايس
كما سبق ل"أخبارنا" أن نشرت أمس خبر القاء الدرك الملكي لفرياطة ببني ملال ، على مجرمين خطيرين كانا يسرقان بالمدار السياحي بطريق جبل تصميت ، تحت التهديد بالسلاح الابيض والضرب والجرح واعتراض سبيل المواطنين .
وفي تصريح مؤثر لأحد ضحاياهما فضل عدم الكشف عن هويته ، قال ل"أخبارنا" أنه كان يمتطي دراجته من نوع سكوتر حوالي الساعة السادسة مساء يوم 8 اكتوبر بطريق جبل تصميت ببني ملال ، فاعترضا سبيله المشتبه فيهما ، واستل أحدهما سيفا ووجه له ضربة الى رأسه تسببت له في 16 غرز طبية ، وضربة ثانية بالجانب الأيمن تسببت هي الأخرى له في رتقه ب 4 غرز طبية -الصور-، وسلباه هاتفه النقال ومبلغ 500 درهم وخودته ، ثم لاذا بالفرار بعدما فشلا في سرقة الدراجة النارية .
الضحية يقول وهو في حالة صدمة ل"أخبارنا" :" كانو بغاو يقتلوني ، راهم خلاو فيا مرض الراس ومرة مرة تاتشدني الدوخة وتانطيح ، شديت شهادة فيها 30 يوم وغادي نزيد 28 يوم لي قالي طبيب ، علاش يدمرو ليا حياتي "
وأردف الضحية ل"أخبارنا" قائلا :" كان عندي طموح ومستقبل من بعد ما شديت اجازة في السمعي البصري ، دبا حياتي تحولات رأسا على عقب ، وليت عايش الرعب والخوف ، وكل واحد تايجري تانقول راه جاي ليا ، وكلت عليهم الله انا غا درويش وخرجو لي على حياتي ".
واختتم الضحية حديثه ل"أخبارنا" :" ماغانسمحش ليهم وبغيت ليهم أقصى العقوبات باش يكونو عبرة ، وانا تالوم كل واحد تايدافع على هاد المجرمين ، بالعكس كيف تايضايعو حياة الناس خاصهم يؤديو الثمن غالي تاهما". يختم الضحية حديثه بنبرة الحزن والصدمة .
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟