تطورات محاكمة ممرض بتهمة اغتصاب قاصر بمستشفى قلعة السراغنة
أخبارنا المغربية : متابعة
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الاثنين، متابعة الممرض المتهم باغتصاب قاصر داخل مستشفى السلامة بقلعة السراغنة ، في حالة اعتقال.
المتهم خضع يوم الجمعة 18 نونبر الجاري ، للتحقيق من طرف الشرطة القضائية بعد اتهامه من طرف فتاة قاصر باغتصابها داخل المستشفى حينما كانت تتابع علاجها حول داء السكري.
الفتاة التي تدعى " حنان "، تنحدر من إحدى الجماعات القروية بقلعة السراغنة.
و حسب مصادر مطلعة ، فقد قرر الوكيل العام للملك متابعة المتهم في حالة اعتقال و إعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث بعدما تبين له أن الممرض المتهم سبق وإن اتهمته امرأة باغتصابها، حيث استمعت الشرطة إلى المشتكية السابقة.
و تقرر برمجة أولى جلسات محاكمة الممرض المكلف بعملية التخدير داخل قسم الجراحة، في التاسع من يناير 2017.
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