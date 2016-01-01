تطورات محاكمة ممرض بتهمة اغتصاب قاصر بمستشفى قلعة السراغنة

أخبارنا المغربية : متابعة

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الاثنين، متابعة الممرض المتهم باغتصاب قاصر داخل مستشفى السلامة بقلعة السراغنة ، في حالة اعتقال.

المتهم خضع يوم الجمعة 18 نونبر الجاري ، للتحقيق من طرف الشرطة القضائية بعد اتهامه من طرف فتاة قاصر باغتصابها داخل المستشفى حينما كانت تتابع علاجها حول داء السكري.

الفتاة التي تدعى " حنان "، تنحدر من إحدى الجماعات القروية بقلعة السراغنة.

و حسب مصادر مطلعة ، فقد قرر الوكيل العام للملك متابعة المتهم في حالة اعتقال و إعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث بعدما تبين له أن الممرض المتهم سبق وإن اتهمته امرأة باغتصابها، حيث استمعت الشرطة إلى المشتكية السابقة.

و تقرر برمجة أولى جلسات محاكمة الممرض المكلف بعملية التخدير داخل قسم الجراحة، في التاسع من يناير 2017.