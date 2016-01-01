جثة جندي شاب تستنفر أجهزة الدرك الملكي بضواحي أزيلال

أخبارنا المغربية ــ جما مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" انه تم العثور ليلة أمس الإثنين على جثة جندي شاب في العشرينات من عمره ، ينحدر من أفورار يدعى قيد حياته ج. ر 28 ، يعمل بالعيون ، بمنطقة تدعى بأيت حملي “إقداين أيتم علا” التابعة لأزيلال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالحادث استنفر رجال الدرك الملكي ،الذين فتحوا التحقيق ، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الاموات من اجل اخضاعها للتشريح الطبي ، الكفيل بتحديد اسباب الوفاة الحقيقية.