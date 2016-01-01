جثة جندي شاب تستنفر أجهزة الدرك الملكي بضواحي أزيلال
بواسطة 53 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية ــ جما مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" انه تم العثور ليلة أمس الإثنين على جثة جندي شاب في العشرينات من عمره ، ينحدر من أفورار يدعى قيد حياته ج. ر 28 ، يعمل بالعيون ، بمنطقة تدعى بأيت حملي “إقداين أيتم علا” التابعة لأزيلال .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالحادث استنفر رجال الدرك الملكي ،الذين فتحوا التحقيق ، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الاموات من اجل اخضاعها للتشريح الطبي ، الكفيل بتحديد اسباب الوفاة الحقيقية.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟