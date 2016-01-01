هذا ما قضت به محكمة تطوان في حق مرتكب مجزرة مسجد الأندلس
بواسطة 2 ساعات 15 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان الستار على القضية التي هزت الرأي العام بمدينة تطوان، و المتعلقة بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها إمام مسجد الأندلس بحي الملاح و مُصليان.
و قضت المحكمة المذكورة بحكم الاعدام في حق مرتكب المجزرة المدعو "ن.بناني" و المزداد سنة 1985، مساء اليوم الثلاثاء.
و قد اهتزت مدينة تطوان على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها فقيه مسجد الأندلس ، و إصابة 5 مصلين أخرين بجروح خطيرة بعدما أن أقفل الجاني المسجد من الداخل قبل اقامة صلاة الفجر.
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