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انتحار غامض لأستاذ بتازة والشرطة تحقق في النازلة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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انتحار غامض لأستاذ بتازة والشرطة تحقق في النازلة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أكدت مصادر محلية بتازة أن عناصر الأمن عثرت أمس الثلاثاء على جثة أستاذ للتعليم الابتدائي تفيد المعطيات الأولية أنه أقدم على وضع حد لحياته.

مصادر مقربة من زملاء الراحل عبرت عن استغرابها للواقعة وعدم تصديقها لها لكون الحالة النفسية للأستاذ كانت جد عادية قبيل انتحاره كما أنه قام بنفسه بنقل زوجته الحامل إلى إحدى المصحات من أجل وضع مولودهما.

هذا وقررت الشرطة إخضاع الجثة للتشريح الطبي كما تم فتح تحقيق معمق في الحادثة.

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