سجين يطالب بإسقاط جنسيته المغربية لهذا السبب

أخبارنا المغربية –تازة :



احتجاجا على الظلم والتهميش الذي يطاله بسجن مدينة تازة، تقدم النزيل منعم بنسليمان، الشهير بـ”الشمايلي” بطلب لإدارة سجن تازة لإسقاط جنسيته.



و وفق تصريحات أسرة النزيل المقيمة بالعرائش، فإن إدارة الجمارك، التي طالبته بمبلغ 14 مليون غرامة، تكيل بمكيلين، حيث قبلت بالتسوية مع سجناء معتقلين بنفس التهم و قبلت بتخفيض التعويض إلى 7 ملايين، و هو الأمر الذي رفضته في ملف “الشمايلي”، لتقرر المحكمة تمديد العقوبة السجنية سنة إضافية، قضى منها أربعة أشهر.



وردا على هذا التمييز، و بسبب الرفض القاطع غير المبرر لمطلبه، الذي وصفه بالحيف الكبير ضده، تقدم بطلب لإدارة السجون لإسقاط جنسيته المغرب