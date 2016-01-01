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سجين يطالب بإسقاط جنسيته المغربية لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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سجين يطالب بإسقاط جنسيته المغربية لهذا السبب

أخبارنا المغربية –تازة :

احتجاجا على الظلم والتهميش الذي يطاله بسجن مدينة تازة، تقدم النزيل منعم بنسليمان، الشهير بـ”الشمايلي” بطلب لإدارة سجن تازة لإسقاط جنسيته.

و وفق تصريحات أسرة النزيل المقيمة بالعرائش، فإن إدارة الجمارك، التي طالبته بمبلغ 14 مليون غرامة، تكيل بمكيلين، حيث قبلت بالتسوية مع سجناء معتقلين بنفس التهم و قبلت بتخفيض التعويض إلى 7 ملايين،  و هو الأمر الذي رفضته في ملف “الشمايلي”، لتقرر المحكمة تمديد العقوبة السجنية سنة إضافية، قضى منها أربعة أشهر.

وردا على هذا التمييز، و بسبب الرفض القاطع غير المبرر لمطلبه، الذي وصفه بالحيف الكبير ضده، تقدم بطلب لإدارة السجون لإسقاط جنسيته المغرب

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