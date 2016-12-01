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اعتقال رئيس جماعة و ايداعه السجن المحلي والسبب ..

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 17 دقيقة مضت
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اعتقال رئيس جماعة و ايداعه السجن المحلي والسبب .. اعتقال رئيس جماعة و ايداعه السجن المحلي والسبب ..

أخبارنا المغربية - جمال مايس 

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن رئيس جماعة أم البخث اقليم بني ملال جرى اعتقاله أمس الأربعاء من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالمتهم الموقوف يتابع بتهمة تزوير محضر يتعلق بالتصويت على الميزانية ، حيث صوت 12 أعضاء يشكلون الأغلبية بالمجلس الجماعي برفض الميزانية ، ليتفاجئوا فيما بعد أن الرئيس مررها رغما عنهم ، يضيف المصدر .

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1 | Must
hors la loi
C est grave ce genre de scandale contre la constitution et dessus des lois la sanction a la contre de ce traitre doit être exemplaire est sans appel
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/01 - 12:37
2 | حميدات سعيد
الفساد
سيتحرك الحزب التابع له هذا المفسد ويدافع عنه كالعادة لان الاحزاب في المغرب تشجع الفساد ويزعم انها مجرد مكيدة من المنافسين و ستترنح القضية بين البحث والتأجيل وسراح موءقت وفي الأخير براءة هكذا بكل بساطة .سنرى !!!!!!
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2016/12/01 - 01:43
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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