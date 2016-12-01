اعتقال رئيس جماعة و ايداعه السجن المحلي والسبب ..

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن رئيس جماعة أم البخث اقليم بني ملال جرى اعتقاله أمس الأربعاء من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالمتهم الموقوف يتابع بتهمة تزوير محضر يتعلق بالتصويت على الميزانية ، حيث صوت 12 أعضاء يشكلون الأغلبية بالمجلس الجماعي برفض الميزانية ، ليتفاجئوا فيما بعد أن الرئيس مررها رغما عنهم ، يضيف المصدر .