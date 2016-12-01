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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعفي خطيب مسجد بفاس و هذا ما قرره بعض المصلين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعفي خطيب مسجد بفاس و هذا ما قرره بعض المصلين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعفي خطيب مسجد بفاس و هذا ما قرره بعض المصلين

أخبارنا المغربية 

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، إعفاء محمد أبياط ، خطيب الجمعة بمسجد يوسف ابن تاشفين بمدينة فاس.

هذا ، و لا تزال أسباب هذا القرار مجهولة بحسب مصادر محلية .

و عبر نشطاء فايسبوكيين بالعاصمة العلمية عن غضبهم من قرار الاعفاء و أعلنوا مقاطعة صلاة الجمعة بالمسجد المذكور.

و تقلد الخطيب محمد ابياط، عدة مناصب منها عضو المجلس العلمي لمدينة فاس ، كما يعد من أبرز علماء العاصمة العلمية.

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1 | *xy
العولمة
لماذا لايقيلون وزير الأوقاف الذي لانعرف مهمته بالظبط..؟؟؟؟؟؟؟
مقبول مرفوض
11
تقرير كغير لائق 2016/12/01 - 01:38
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