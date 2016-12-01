وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعفي خطيب مسجد بفاس و هذا ما قرره بعض المصلين
أخبارنا المغربية
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، إعفاء محمد أبياط ، خطيب الجمعة بمسجد يوسف ابن تاشفين بمدينة فاس.
هذا ، و لا تزال أسباب هذا القرار مجهولة بحسب مصادر محلية .
و عبر نشطاء فايسبوكيين بالعاصمة العلمية عن غضبهم من قرار الاعفاء و أعلنوا مقاطعة صلاة الجمعة بالمسجد المذكور.
و تقلد الخطيب محمد ابياط، عدة مناصب منها عضو المجلس العلمي لمدينة فاس ، كما يعد من أبرز علماء العاصمة العلمية.
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