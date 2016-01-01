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خاص: الداخلية تصدر قرارا تأديبيا في حق عون سلطة وتوقفه عن العمل لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
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خاص: الداخلية تصدر قرارا تأديبيا في حق عون سلطة وتوقفه عن العمل لهذا السبب

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصادر موثوقة أن ولاية جهة بني ملال خنيفرة ،أصدرت قرارا تأديبيا في حق عون سلطة بفم العنصر اقليم بني ملال ، وقررت توقيفه عن العمل .

ووفق مصدر "أخبارنا" فعون السلطة قام بتسليم وثيقة لفتاة من أجل عقد قران ،رغم أنها قاصر ، وهو ما جعل مصلحة الشؤون الداخلية بولاية الجهة تفتح تحقيقا في الموضوع ، وتقرر توقيفه عن العمل .

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