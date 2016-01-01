هذا هو الحكم الصادر في حق أمنيين متهمين بالتعذيب داخل مقر للشرطة

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قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ24 سنة سجنا نافذا في حق 9 أمنيين بتهمة التعذيب المفضي إلى الوفاة في حق أحد المعتقلين خلال تواجده بمقر الأمن في إطار الحراسة النظرية.

كما برأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء خمسة أمنيين من التهم الموجهة إليهم بسبب غياب أدلة تدينهم في إطار الملف.

و وفق يومية المساء، فقد تشبث الأمنيون ببراءتهم خلال جميع مراحل الدعوى، معتبرين أنهم قاموا فقط بواجبهم في حفظ الأمن، وأن الضحية كان في حالة هيجان غير طبيعية، مما استدعى وضعه في زنزانة انفرادية كانت مخصصة للقاصرين، وهو ما دفعه إلى إيذاء نفسه وإصابته بجروح تم على إثرها نقله إلى المستشفى.