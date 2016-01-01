ما بقات حشمة : ضبط عروس في أحضان عشيقها قبل ساعات من زفافها

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اهتزت منطقة عين الحياة بمدينة الصخيرات، اليوم الخميس، على وقع ضبط عشيقين متلبسين في أوضاع حميمية داخل بيت معد للدعارة.

و كشفت مصادر محلية أن مفاجأة حلت كالصاعقة على كل من تابع الواقعة، حيث تبين أن العشيقة هي عروس في ذمة شاب آخر، و لم يبق لموعد زفافها سوى ساعات قليلة.

و تم وضع العشيقين رهن الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهما قبل مثولهما أمام القضاء بالمحكمة الإبتدائية بتمارة.