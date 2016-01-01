ما بقات حشمة : ضبط عروس في أحضان عشيقها قبل ساعات من زفافها
أخبارنا المغربية
اهتزت منطقة عين الحياة بمدينة الصخيرات، اليوم الخميس، على وقع ضبط عشيقين متلبسين في أوضاع حميمية داخل بيت معد للدعارة.
و كشفت مصادر محلية أن مفاجأة حلت كالصاعقة على كل من تابع الواقعة، حيث تبين أن العشيقة هي عروس في ذمة شاب آخر، و لم يبق لموعد زفافها سوى ساعات قليلة.
و تم وضع العشيقين رهن الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهما قبل مثولهما أمام القضاء بالمحكمة الإبتدائية بتمارة.
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