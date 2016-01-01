خطيب فاس يكشف عن سبب توقيفه من طرف وزارة الأوقاف
أخبارنا المغربية
أكد الشيخ محمد أبياط، خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس، الأنباء التي تحدثت عن إعفائه من الإمامة و الخطابة، مشيرا إلى أنه توصل بالقرار موقعا من طرف موحى وامان الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
و أوضح الخطيب في تصريح للزميلة الإعلامية "اليوم 24" أن وزارة التوفيق عللت إيقافه عن الخطابة بتهمة "خلط الدين بالسياسة"، مؤكدا أن الوزارة اعتبرت الخطبة التي ألقاها بمناسبة ذكرى استقلال المغرب تخلط الدين بالسياسة.
و سارع عدد من محبي الخطيب إلى شن حملة فيسبوكية ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث اتهموه بإخراس أصوات الخطباء والعلماء.
شاشة أخبارنا
هذه نتائج الاختبارات التي أجراها مكتب سلامة المنتوجات الغذائية على "الشعرية الصينية"
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،اليوم الخميس، أن نتائج تحليل أنواع مختلفة من الأرز و منتوج "الشعرية" المستوردة من دول مختلفة جاءت مطابقة للمعايير، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟