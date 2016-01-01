الرئيسية | حوادث وقضايا | خطيب فاس يكشف عن سبب توقيفه من طرف وزارة الأوقاف

خطيب فاس يكشف عن سبب توقيفه من طرف وزارة الأوقاف

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطيب فاس يكشف عن سبب توقيفه من طرف وزارة الأوقاف

أخبارنا المغربية 

أكد الشيخ محمد أبياط، خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس، الأنباء التي تحدثت عن إعفائه من الإمامة و الخطابة، مشيرا إلى أنه توصل بالقرار موقعا من طرف موحى وامان الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

و أوضح الخطيب في تصريح للزميلة الإعلامية "اليوم 24" أن وزارة التوفيق عللت إيقافه عن الخطابة بتهمة "خلط الدين بالسياسة"، مؤكدا أن الوزارة اعتبرت الخطبة التي ألقاها بمناسبة ذكرى استقلال المغرب تخلط الدين بالسياسة.

و سارع عدد من محبي الخطيب إلى شن حملة فيسبوكية ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث اتهموه بإخراس أصوات الخطباء والعلماء. 

مجموع المشاهدات: 2818 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات