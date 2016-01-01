خطيب فاس يكشف عن سبب توقيفه من طرف وزارة الأوقاف

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أكد الشيخ محمد أبياط، خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس، الأنباء التي تحدثت عن إعفائه من الإمامة و الخطابة، مشيرا إلى أنه توصل بالقرار موقعا من طرف موحى وامان الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

و أوضح الخطيب في تصريح للزميلة الإعلامية "اليوم 24" أن وزارة التوفيق عللت إيقافه عن الخطابة بتهمة "خلط الدين بالسياسة"، مؤكدا أن الوزارة اعتبرت الخطبة التي ألقاها بمناسبة ذكرى استقلال المغرب تخلط الدين بالسياسة.

و سارع عدد من محبي الخطيب إلى شن حملة فيسبوكية ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث اتهموه بإخراس أصوات الخطباء والعلماء.