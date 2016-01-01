اعتقال"سفاح" من أخطر المجرمين كان يروع الساكنة ويعترض سبيلهم بسيف "ساموراي" و "مقلاع" واعتدى على 12 ضحية

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر موثوقة ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي بسيدي جابر وتحت اشراف القائد الاقليمي لبني ملال ، تمكنوا من وضع حد لنشاط سفاح من أخطر المجرمين بالمنطقة ، كان يعترض سبيل المواطنين والتلاميذ والفتيات، ويسرقهم تحت الضرب والتهديد بالسلاح الأبيض .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فمركز الدرك الملكي تلقى مجموعة من الشكايات بلغت 12 ضحية لهذا المجرم ، فتم تكثيف الأبحاث والتحريات، وتمكنوا من وضع كمين محكم أوقع به أول أمس بالحي الجديد بسيدي جابر ، حيث أبدى هذا المجرم الخطير مقاومة شرسة وأشهر سيفا في وجه الدركيين ، إلا أنه لم يستطع المقاومة طويلا ، فجرى توقيفه وتصفيده ، وبعد تفتيشه ، حجزوا لديه سكينا ثانيا بحوزته يحمل اثرا للدماء ، وعثروا لديه على " مقلاع " أو كما يسميه البعض "جباد" ، كان يصطاد به الطيور ، وأيضا يستعمله في تهديد المواطنين ، الى جانب سيف طويل.

وأكدت مصادر "أخبارنا" أن هذا المجرم الخطير من مواليد 1990 يلقب ب "البيلي" ، دخل السجن خمسة مرات ، من ذوي السوابق العدلية في السرقة وحمل السلاح ، والضرب والجرح ، واعتراض السبيل ، والمتاجرة في مسكر "ماحيا"، ومحاولة الاغتصاب ، وصادرة في حقه 6 مذكرات بحث وطنية. ، حيث كان يتخذ من الضيعات الفلاحية وأشجار الزيتون ، أوكارا له وملاذا آمنا للاختباء من الدرك الملكي .

هذا وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه .

ويروي مصدر "أخبارنا" أنه وبمجرد تداول خبر اعتقال هذا المجرم ، حتى تقاطر ضحاياه على مركز الدرك الملكي ، وخلف توقيفه ارتياحا كبيرا في نفوس ساكنة سيدي جابر الذين أطلقوا عليه مؤخرا اسم "السفاح".