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البيضاء .. خليجي يصدم سائق دراجة نارية ويرديه قتيلا

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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البيضاء .. خليجي يصدم سائق دراجة نارية ويرديه قتيلا البيضاء .. خليجي يصدم سائق دراجة نارية ويرديه قتيلا

أخبارنا المغربية 

أسفر حادث سير وقع أمس بشارع عبد الرحمن بعين الذئاب، عن مصرع خمسيني ، كان على متن دراجة نارية، بعد أن صدمته سيارة كان يقودها شخص من من جنسية سعودية رفقة فتاة .

وحسب مصادر للوكالة الوطنية للنشر والصور الصحفية " ان ب بريس " ، فإن الحادث تسبب في مصرع الضحية فورا متأثرا بجراحه نتيجة قوة الاصطدام ، فيما تم نقل الشخص إلى إحدى الدوائر الأمنية لتعميق البحث ، وتبين فيما ان السائق فقد السيطرة على السيارة بعد ان كان يمازح الفتاة التي ترافقه بدون اي حس وا اكثرات لحياة المواطنين على الطريق.

وقد انتقلت إلى عين المكان العناصر الأمنية والإسعاف حيث تم العمل على إجراء معاينة من أجل تحديد المسؤوليات في هذا الحادث المميت، تمهيدا لتنزيل الآثار القانونية المترتبة عنه، فيما حاول الشخص الموقوف تهديد العناصر الأمنية بعبارة " كلشي كيتشرا بالفلوس ".

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