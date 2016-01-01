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السرعة تقتل ...اصطدم بصخرة كبيرة وتهشم رأسه بأكادير

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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السرعة تقتل ...اصطدم بصخرة كبيرة وتهشم رأسه بأكادير

أخبارنا المغربية من أكادير

لقي شخص مصرعه على الفور أمس الخميس فاتح دجنبر، عندما اصطدمت دراجته النارية بصخرة كبيرة قرب عين السخونة التابعة ترابيا لعمالة اكادير اداوتنان جماعة الدراركة، حيث تهشم رأسه .

وقال شهود عيان إن الهالك المزداد سنة 1994 عمد إلى تغيير مساره ووجهته، وهو الوقت الذي اصطدم فيه بالصخرة ليلقى حتفه على الفور.

وقد استنفر الحادث عناصر الدرك الملكي بالدراركة، التي انتقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

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