فضيحة بالفيديو: اعترافات خطيرة لمواطن ضد قائد سيدي بيبي :" قاليا لقايد تشهد زور ضد حقوقيين ولا ندخلك للحبس"

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تداولت هيئات حقوقية فيديو لمواطن من سيدي بيبي يقدم اعترافات خطيرة ضد القائد واتهمه بأنه أجبره بالقوة على الادلاء بشهادة زور في حق حقوقيين للزج بهم في السجن .

وقال الشاب الذي اثارت تصريحاته جدلا واسعا :" قايد سيدي بيبي قاليا يا تشهد ضد لحقوقيين يا ندخلك للحبس وضربوني وتكرفسو عليا ".

حقوقيون طالبوا بضرورة فتح تحقيق في تصريحات هذا الشاب ،خصوصا وأنه ادلى باشهاد مكتوب ومصادق عليه يؤكد فيه اعترافاته .

جدير بالذكر أن المحكمة بأكادير تتابع 4 حقوقيين من الشبكة المغربية لحقوق الانسان في حالة اعتقال على خلفية الاحداث التي شهدتها سيدي بيبي أو ما بات يسمى بالأربعاء الأسود .

هذا واحتجت أسر المعتقلين وأطفالهم مؤازرين بهيئة الدفاع بالشبكة المغربية لحقوق الانسان ،حيث طالبوا باطلاق سراحهم ، لانهم ضحايا تهم ملفقة من القائد ،حسب قولهم .