حريق يودي بحياة ثلاث أطفال بمدينة بالداخلة
لقي ثلاث أطفال من عائلة واحدة مصرعهم في حريق شب بمنزلهم، مساء أمس الخميس، بحي الغفران بمدينة الداخلة.
وأوضح مصدر من السلطة المحلية بالداخلة أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وسنة واحدة، كانوا وقت اندلاع الحريق بمفردهم بمنزل أسرتهم، بعد خروج والدتهم لقضاء بعض المآرب.
ورجح المصدر ذاته أن يكون اندلاع الحريق ناتج عن تماس كهربائي، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إخماد الحريق، وتم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة.
وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق في النازلة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحريق.
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عدد التعليقات (1 تعليق)
انتبهوا ايها الاولياء لفلذات اكبادكم.
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