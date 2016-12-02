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جمعية حقوقية تتهم شرطيا بالتحرش بتلميذات و هذا ما تطالب به

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 19 دقيقة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

دعت جمعية "نساء ضد التحرش الجنسي" كلا من وزيري العدل والحريات، المصطفى الرميد ووزير الداخلية، محمد حصاد، في الحكومة المنتهية ولايتها، وكذا المدير العام للأمن الوطني، إلى التدخل وفتح تحقيق في ما ورد في مقال صحفي بأحد المواقع الإخبارية المحلية الذي يفيد "بأن مجموعة من الأساتذة بالثانوية الإعدادية حي الفلاحة قد كشفوا للجريدة "عن انتهاكات خطيرة تعرضت لها بعض تلميذات المؤسسة وكذا تلميذات المؤسسات المجاورة (ثانوية للا مريم) على يد عنصر من أفراد دورية الشرطة المرابطة أمام إعدادية حي الفلاحة لتأمين محيطها".

و عبرت الجمعية عبر بيان صادر عنها ، عن إدانتها للفعل الذي قام به الشرطي المتورط في واقعة التحرش الجنسي بتلميذات الثانويتين الإعداديتين المشار لهما"، معتبرة ذلك "فعلا مجرما طبقا للفصل 503 مكرر 1 من القانون الجنائي المغربي ومجرم اكذلك في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، كما أنه فعل غير مقبول حقوقيا؛ إذ إنه يمس بكرامة المرأة وبإرادتها"، مطالبتة " وزارة العدل بالتفعيل الجدي للفصل 503 مكرر 1، وذلك بالمتابعة بالتحرش الجنسي وإخراجه من التنصيص عليه في الورق إلى التطبيق في الواقع، عبر سن سياسة جنائية واضحة في الموضوع تسير نحو تمكين الضحايا من وسائل الإثبات".

كما طالبت الجمعية نفسها وزير الداخلية وللمدير العام للأمن الوطني عبر شكاية قدمتها لهما، بالتدخل وتعميق البحث في ما نسب للشرطي المذكور واتخاذ كافة الإجراء ات التأديبية في حقه إذا ما ثبت تورطه في جريمة التحرش الجنسي".

وأكدت الجمعية أن الشرطي موضوع الشكاية اعتاد التحرش بهن لفظيا وجسديا عبر ألفاظ نابية وإيحاء ات جنسية، كما دأب على إيقافهن وهن في طريقهن إلى حصصهن الدراسية مستعملا أسلوب التهديد ومستغلا في ذلك سلطته.

 
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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (5 تعليق)

1 | كمال
الجمعيات = السلطة الخانزة
الجمعيات هما لي وصلوا لبلاد لهاد الحالة من الفلتان والتدهور
حتى موظف مابقا باغي يخدم : تايخاف من هاد الجمعيات ومن وقفاتهم
صحاب الجمعيات كلهم شفارة وسعايا ونصابين
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/02 - 04:01
2 | Aziz
الى صاحب التعليق 1
الموظفين والمخزن 90% فيهم هما الشفارة الكبار وهما اللي وصلو البلاد لهاذ الحالة ديال التدهور والفساد بحال هاد الحمار هدا اللي كيستغل المنصب ديالو ويتبسل على بنات الناس اشنو خاصو كاع اللي فشي منصب كيتسحب ليه راسو هو ربكم الأعلى الله يستر وصافي هد الشي اللي ولينا كنسمعوه كيخلع
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/02 - 04:23
3 |
الى رقم 1وباينا انت دير شي زبلى والجمعيات هما
لكيفضحو امثالكم حقيقة الجمعيات اغلبهم منافقين
ولاكن الاغلب الاحيان كيفضحو المغتصبين والمكبوتين منهم البوليس
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/02 - 04:55
4 | Khalid
معرفتش علاش تاديرو مقال طويل عريض بلا ذكر المدينة على أساس المغاربة كلهم عارفين هذ حي الفلاحة فين كاين
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/02 - 05:06
5 | hakim
وهجالات
اضيف الى تعليق الاخ كمال ان اغلب اعضاء هذه الجمعيات هن هجالات بدون رجال يلجمنهن وعندهم الوقت الفارغ للوقفات والاحتجاجات.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/02 - 09:12
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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