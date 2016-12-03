التحقيق في بيع خادمات فلبينيات لأثرياء بـ3 ملايين
أخبارنا المغربية
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، اليوم الجمعة تحقيقا، بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، في شأن الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة مقابل ثلاثة ملايين سنتيم والاحتجاز والعنف والضرب والجرح وسحب جوازات سفر منهن بطرق غير قانونية.
و وفق يومية الصباح، فقد جاء الاستماع إلى المشتكيات بأمر من النيابة العامة بعد تدخل هيأة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، ونصبت محاميا من هيأة الرباط للترافع عنها، مؤكدة أن هناك اتجارا خطيرا في بيع مواطنات من بلدها عن طريق توقيع عقود عمل مشبوه فيها بليبيا.
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