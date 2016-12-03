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التحقيق في بيع خادمات فلبينيات لأثرياء بـ3 ملايين

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 7 دقيقة مضت
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التحقيق في بيع خادمات فلبينيات لأثرياء بـ3 ملايين

أخبارنا المغربية 

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، اليوم الجمعة  تحقيقا، بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، في شأن الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة مقابل ثلاثة ملايين سنتيم والاحتجاز والعنف والضرب والجرح وسحب جوازات سفر منهن بطرق غير قانونية. 

و وفق يومية الصباح، فقد جاء الاستماع إلى المشتكيات بأمر من النيابة العامة بعد تدخل هيأة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، ونصبت محاميا من هيأة الرباط للترافع عنها، مؤكدة أن هناك اتجارا خطيرا في بيع مواطنات من بلدها عن طريق توقيع عقود عمل مشبوه فيها بليبيا.

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1 | جعونة مجبر
العبيد
وهل المواطن العادي الفقير او من الطبقة المتوسطة له القدرة على شراء الخادمات انها طبقة رموز الفساد الأقوياء المتحكمون في دواليب الدولة يعبثون بسمعة البلد وعديمي الظمير والمواطنة ينهبون ويسرقون أموال الشعب بكل بساطة ولا عقاب تراهم في المناصب الكبيرة واصحاب الريع الكبير يستفيدون من العلاقات المافيوية المتحكمة في البلد لهذا لن تكون هناك متابعات وسبطوى الملف بسرعة لان مثل هولاء لا يتابعون او يحاكمون لانهم هم القانون كما في العصور الوسطى بغياب الدولة .سياتي الوقت ان يباع ويُشترى المغربيات والمغاربة البسطاء أنفسهم اذا بقي الوضع على ما هو عليه من تسيب وفوضى واستهتار
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/03 - 01:07
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