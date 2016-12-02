ردو بالكم ... عصابة السيارات تضرب من جديد وتسرق ثلاثة سيارات واستنفار في جهاز الدرك والشرطة
أخبارنا المغربية: جمال مايس
ذكرت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن بني ملال شهدت هذا الأسبوع سرقة سيارتين خفيفتين ،واحدة من نوع بيكوب من شارع تمكنونت ،والثانية صباح اليوم وهي من نوع مرسيديس 250 من أمام منزل صاحبها بحي بوعشوش .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فاللصوص يفتحون أبواب السيارات بطريقة محترفة ، ويستغلون الجو الماطر والبرد القارس ، فيسرقون السيارات ،وينقلونها الى وجهة غير معروفة .
وغير بعيد عن بني ملال ، فقد سرق اللصوص أيضا هذا الأسبوع ، سيارة فلاحية باولاد علي اقليم الفقيه بن صالح .
وجدير بالذكر أنه في بداية كل موسم شتاء يضع الفلاحون و أصحاب السيارات الفلاحية أياديهم على قلوبهم ، حيث يعمل اللصوص على سرقة هذه السيارات من أجل استعمالها في سرقة المواشي ،وكذا منها ما يتم تفكيكه وبيعه أجزاء كسيارات المرسيديس.
هذا واستنفرت هذه السرقات جهاز الدرك الملكي والشرطة ، حيث لا يزال البحث جاريا عن الجناة .
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