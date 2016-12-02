كارثة : اعتقال رجل بعين عتيق ضبط يمارس الجنس على ابنته الرضيعة
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل لحظات ان معلومات دقيقة قادت رجال الدرك بجماعة عين عتيق إلى اعتقال شاب متزوج يبلغ من العمر حوالي 35 سنة ، كان يمارس الجنس على فلذة كبده التي لم يتجاوز سنها بعد سنتين ونصف السنة .
المصادر ذاتها أكدت أن مصالح الدرك الملكي باشرت تحقيقاتها مع الجاني قصد معرفة الدوافع التي قادته لارتكاب هذا الجرم ، في انتظار عرضه على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة بداية هذا الأسبوع.
تفاصيل أخرى أكثر دقة ترقبوها في قادم الساعات .
شاشة أخبارنا
الكوميدي جواج يجهش بالبكاء على رشيد شو وهذا هو السبب..
أخبارنا المغربية : كريم المصلي في اللحظات الأخيرة من حلقة برنامج رشيد شو التي بثتها القناة الثانية مساء اليوم الجمعة ، وفي سؤال رشيد للكوميدي جواج ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟