كارثة : اعتقال رجل بعين عتيق ضبط يمارس الجنس على ابنته الرضيعة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل لحظات ان معلومات دقيقة قادت رجال الدرك بجماعة عين عتيق إلى اعتقال شاب متزوج يبلغ من العمر حوالي 35 سنة ، كان يمارس الجنس على فلذة كبده التي لم يتجاوز سنها بعد سنتين ونصف السنة .

المصادر ذاتها أكدت أن مصالح الدرك الملكي باشرت تحقيقاتها مع الجاني قصد معرفة الدوافع التي قادته لارتكاب هذا الجرم ، في انتظار عرضه على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة بداية هذا الأسبوع.

تفاصيل أخرى أكثر دقة ترقبوها في قادم الساعات .