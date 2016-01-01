اعتقال "مول الموطور" بعد ضبطه يعتدي جنسيا على طفل مقابل 5 دراهم
أخبارنا المغربية
وقع شاذ جنسي ملقب بـ "مول الموتور" في قبضة الأمن بحر الأسبوع الجاري، بعد تورطه في ممارسة الجنس على طفل استدرجه مقابل 5 دراهم، بدوار الجديد اقليم الفقيه بن صالح.
و في التفاصيل، تقول مصادر محلية، أن أمر الشاذ الجنسي افتضح، لما تعرض لسرقة هاتفه من طرف الطفل الذي كان يعتدي عليه، ليقوم بمطاردته لكن الطفل قرر الاحتماء والاختباء في منزل أسرته.
و حاول الشاب الشاذ اقتحام منزل الطفل ما جعل أسرة هذا الأخير تدخل في معركة، حيث افتضح أمره بعد استدعاء الدرك الملكي.
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