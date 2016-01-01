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أمن خريبكة يفكك عصابة مختصة في ترويج الكوكايين

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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أمن خريبكة يفكك عصابة مختصة في ترويج الكوكايين

 

 

نورالدين ثلاج من خريبكة :

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، مساء أمس السبت 3 دجنبر الجاري، من تفكيك عصابة مكونة من ثلاثة أفراد وحجز سيارة من نوع "دوستر"  بها كمية مهمة من الكوكايين.

وجاء توقيف السيارة المذكورة بقرب مقهى متواجدة بشارع مولاي يوسف وسط المدينة، بعد توصل المصالح الأمنية بإخبارية تفيد بمرور سيارة محملة بكمية مهمة من الكوكايين، ليتم توقيفها واعتقال ثلاثة أفراد كانوا على متنها واقتادتهم لمخفر الشرطة للتحقيق معهم.

وقالت مصادر الجريدة إن الموقوفين الثلاثة تم الاستماع إليهم في محضر رسمي  ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة.

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