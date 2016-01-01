النيران تلتهم شقة بالكامل بطنجة وتتسبب في انفجارين خطيرين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أفادت مصادر من مدينة طنجة أن سكان حي عزيب الحاج قدور عاشوا لحظات رعب حقيقي بعدما استيقظوا ليلا على وقع انفجارين متتابعين مصدرهما إحدى الشقق السكنية.
وحسب ذات المصدر، فإن نيران قوية اندلعت في إحدى الشقق بسبب مشكل في سخان الماء مما أدى إلى التهام ألسنة اللهب لكل محتوياتها تقريبا مخلفة انفجار قنينتي غاز.
هذا وأفادت مصادر محلية أن عناصر الوقاية والمدنية المدعومة بالجيران تمكنت من إخماد الحريق لكن بعد أن خلف خسائر مادية فادحة ، فيما لم يصب مالكا الشقة لحسن الحظ بأي أذى.
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