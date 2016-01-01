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انتحار مأساوي لتلميذ ببوزنيقة بعدما مهد لذلك فايسبوكيا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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انتحار مأساوي لتلميذ ببوزنيقة بعدما مهد لذلك فايسبوكيا

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

شهدت مدينة بوزنيقة حادث انتحار مأساوي أقدم عليه تلميذ في 17 من عمره يدرس في سلك الباكالوريا مخلفا صدمة داخل أسرته الصغيرة.

وأفادت مصادر محلية أن الراخل أقدم على شرب سم الفئران ، ليفارق الحياة دون أن يعرف السبب الرئيسي الذي دفعه للانتحار.

هذا وقال مجموعة من أصدقاء المنتحر أن هذا الأخير نشر صورتين قبيل ارتكابه لفعله الصادم، حيث أرفقهما بعبارتين معبرتين عن نيته، حيث كتب :"الوداع أخوتي.... الواليدة أو الواليد سمحو لي حيت مقدرتش نكون داك الولد اللي تمنيتو".

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