فين وصلنا: شخص يقتحم مؤسسة تعليمية ويعتدي بالحجارة على الحارس والمدير ويرسلهما للمستعجلات
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر نقابية ل"أخبارنا" أن شخصا غريبا اقتحم ثانوية الزرقطوني التأهيلية بتنانت اقليم أزيلال ،وشرع يضرب بكرسي ويرمي بالحجارة كل من وجد في طريقه ، فأصاب حارسا بجروح على مستوى عينه وفمه ويده ، كما أصاب مدير المؤسسة بجروح في فمه ، استدعت خضوعهما للاسعافات الطبية ، بعد ذلك قام المعتدي الذي كان في حالة هستيريا بالعبث بمحتويات الادارة .
واستنكرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان لها ، الاعتداء الذي تعرضت له الأطر التربوية داخل المؤسسة ،وطالبت بالحماية الأمنية للمؤسسات التعليمية ، وبتعلية السور الذي من خلاله تسلل المعتدي الى داخل الثانوية.
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