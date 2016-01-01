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هذا مصير مسؤول بوزارة العدل السعودية بعد تورطه في مقتل مستشار جماعي

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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هذا مصير مسؤول بوزارة العدل السعودية بعد تورطه في مقتل مستشار جماعي

أخبارنا المغربية ــ نور الدين ثلاج

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لخنيفرة بوضع مسؤول بوزارة العدل السعودية تحت تدابير الحراسة النظرية لتورطه في مقتل مستشار بمجلس الجماعة القروية لقباب، بعدما صدمه بسيارته وأرداه قتيلا.

وكان المدخل الجنوبي لمدينة مريرت مسرحا لحادث السير مساء أول أمس السبت، عندما اصطدمت سيارة خفيفة كان على متنها الضحية بسيارة السعودي الرباعية الدفع التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس

مما أدى إلى مصرع المستشار على الفور و إصابة رفيق له بجروح، تطلبت إجلاءه إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، فيما لم يصب المسؤول السعودي بأي أذى.

 

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