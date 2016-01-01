مهاجر مغربي يوجه لكمة لرجل أمن بمطار محمد الخامس ويمزق زيه الرسمي لهذا السبب
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أفادت مصادر أمنية أن رجل أمن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قد تعرض لاعتداء عنيف من طرف مهاجر مغربي بالديار الفرنسية كان بصدد مغادرة البلاد.
وحسب ذات المصدر، فإن المهاجر انفعل عندما أصر رجل الأمن على تفتيشه قبل الصعود إلى الطائرة وهو الأمر الذي لم يتقبله مما جعله يشتبك مع الشرطي ويمزق زيه الرسمي ويعتدي عليه باللكم.
هذا وقد تم اعتقال المعتدي على الفور، حيث تم وضع رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين انتهاء التحقيق معه.
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