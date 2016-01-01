"أخبارنا" تنفرد بنشر صور السيارات التي سرقت واختفت من أمام منزل أصحابها
أخبارنا المغربية - جمال مايس
سبق ل”أخبارنا” أن نشرت في وقت سابق مقالا حول سرقة ثلاثة سيارات من بني ملال وضواحيها ، وتمكنا بعد بحث من الحصول على صور هذه السيارات المسروقة ، ويتعلق الأمر بسيارة فلاحية من نوع بيكوب سرقت من شارع تمكنونت الأسبوع الماضي رمادية ومصبوغة بخطوط بالأسود والأصفر والأحمر كما توضح صورتها .
والثانية صباح الجمعة وهي من نوع مرسيديس 250 من أمام منزل صاحبها بحي بوعشوش ببني ملال كما توضح الصور .
ووفق المصدر ل”أخبارنا” فاللصوص يفتحون أبواب السيارات بطريقة محترفة ، ويستغلون الجو الماطر والبرد القارس ، فيسرقون السيارات ،وينقلونها الى وجهة غير معروفة .
وغير بعيد عن بني ملال ، فقد سرق اللصوص أيضا الأسبوع الماضي، سيارة فلاحية باولاد علي اقليم الفقيه بن صالح لونها أزرق من نوع طويوطا لم يمر على اقتنائها سوى وقت قصير كما توضح الصورة .
وجدير بالذكر أنه في بداية كل موسم شتاء يضع الفلاحون و أصحاب السيارات الفلاحية أياديهم على قلوبهم ، حيث يعمل اللصوص على سرقة هذه السيارات من أجل استعمالها في سرقة المواشي ،وكذا منها ما يتم تفكيكه وبيعه أجزاء كسيارات المرسيديس.
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