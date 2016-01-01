لهذا السبب رجل إطفاء يحاول إضرام النار في جسده بالرباط

أخبارنا المغربية

كاد مقر المفتشية العامة للوقاية المدنية بالعاصمة الرباط أن يشهد فاجعة، يوم الجمعة الماضي، بعدما حاول رجل إطفاء يعمل بثكنة "إمينتانوت" بإقليم شيشاوة، إضرام النار في جسده.

و وفق صحيفة الأخبار، فقد صب الإطفائي كمية من البنزين على ملابسه، قبل أن يتدخل بعض عناصر الوقاية المدنية ورجل أمن كانوا قرب باب المفتشية العامة، لمنعه من إشعال الولاعة التي كان يلوح بها بيده، وتم اقتياده في حالة اعتقال إلى مقر الدائرة الأمنية الثالثة للتحقيق معه.

و تسبب الحادث في حالة استنفار قصوى داخل مقر المفتشية العامة، وفق نفس اليومية.

وقال حاتم الموساوي، عنصر الوقاية المدنية الذي حاول إحراق نفسه، في اتصال مع الجريدة إنه لجأ إلى هذا الأسلوب من الاحتجاج لإثارة انتباه المسؤولين الجدد بجهاز الوقاية المدنية، بعد إغلاق كل الأبواب في وجهه، إثر صدور قرار توقيفه عن العمل منذ 13 شهرا، من طرف الجنرال السابق، عبد الكريم اليعقوبي.