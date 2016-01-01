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مرة أخرى : توقيف عنصرين متطرفين مواليين لداعش ينشطان بمدينة الدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 3 دقيقة مضت
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مرة أخرى : توقيف عنصرين متطرفين مواليين لداعش ينشطان بمدينة الدار البيضاء

أخبارنا المغربية 

 تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من إيقاف عنصرين متطرفين مواليين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ينشطان بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم، أن التحريات الأولية تفيد بأن المشتبه فيهما المتشبعين بالفكر "الداعشي"، انخرطا كليا في الأجندة المسطرة من طرف هذا التنظيم الإرهابي من خلال سعيهما للحصول على وصفات متعلقة بكيفية صناعة عبوة ناسفة، تحضيرا لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف إحدى الأهداف الحساسة بالمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقديم المشتبه بهما أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

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