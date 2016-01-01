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اختلالات مالية تجر مسؤولين بمؤسسات عمومية إلى التحقيق

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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اختلالات مالية تجر مسؤولين بمؤسسات عمومية إلى التحقيق

أخبارنا المغربية 

توصل مسؤولون باستدعاء ات من مصالح الأمن، قصد الاستماع إليهم بخصوص اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية والموافقة على صفقات مشبوهة.

و قالت يومية المساء، أنه من بين المؤسسات العمومية، التي تحركت النيابة العامة بكل من الرباط والدار البيضاء لتحيل ملفاتها على المصالح المختصة، يوجد ملف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد.

في حين لم يتم تحريك ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي ذكرت فيه أسماء مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.

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