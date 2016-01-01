هذا هو الحكم الصادر في حق ماسح أحذية متهم باغتصاب طفل معاق

نورالدين ثلاج من سطات :

أدانت استئنافية سطات، مؤخرا، ماسح أحذية بالمحطة الطرقية بابن أحمد بثلاث سنوات سجنا نافذة، على خلفية اعتقاله في شهر رمضان الأخير، متلبسا بعملية اغتصاب طفل معاق بمنزله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رمضان الماضي، حيث كان الجاني ينتظر خروج أبوي الطفل المعاق لأداء صلاة التراويح ويختلي بالطفل المعاق لممارسة الجنس عليه ، حيث كان يكرر الفعل بشكل منتظم إلى أن تربص به أحد الجيران واخبر الشرطة التي ضبطته متلبسا بفعله الشنيع.

وخلال التحقيق معه، اعترف الجاني بفعلته، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين مثوله أمام أنظار المحكمة التي أدانته بثلاث سنوات سجنا نافذة.