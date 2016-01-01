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في عملية نوعية...تنسيق إسباني مغربي يمكن من حجز طنين ونصف من الكوكايين الخالص

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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في عملية نوعية...تنسيق إسباني مغربي يمكن من حجز طنين ونصف من الكوكايين الخالص

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

كشفت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية عن تفاصيل العملية النوعية التي قام بها الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيره المغربي والتي مكنت من تفكيك عصابة دولية لتهريب المخدرات القوية.

المصدر الإسباني قال أن العملية نفذت قبالة السواحل المغربية، إذ تمت مطاردة ومحاصرة زورق كان يحمل أزيد من طنين ونصف من مخدر الكوكايين، كما تم اعتقال 24 فردا 18 منهم في المغرب و 6 بإسبانيا .

وأضافت إيفي أن العصابة كانت متخصصة في جلب الكوكايين من أمريكا اللاتينية عبر سفن وقوارب جد متطورة ون ثم تقوم بإيصالها إلى السواحل المغربية والإسبانية.

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