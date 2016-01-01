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العثور على جثة مواطن فرنسي داخل منزله في مراكش

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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العثور على جثة مواطن فرنسي داخل منزله في مراكش العثور على جثة مواطن فرنسي داخل منزله في مراكش

أخبارنا المغربية :

عثر رجال الأمن ، اليوم الثلاثاء ، على جثة مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، بشقته بحي الفضل بمدينة مراكش.

و جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

و ذكر موقع "مراكش الآن" أن مصالح الأمن قامت بالتحقيق مع فتاة تشتغل كخادمة عند المهاجر الفرنسي.

و حلت بعين المكان عناصر الأمن رفقة الشرطة العلمية والتقنية، من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة.

 

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