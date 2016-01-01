مؤلم: س 90 يرسل ثلاثة أشخاص بين الحياة والموت للمستعجلات بينهم سبعينية كانت تعبر الطريق
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت بعد مغرب اليوم الثلاثاء ،على مستوى طريق الموت رقم 8 باولاد امبارك التابعة لاقليم بني ملال ، حيث صدمت دراجة صينية الصنع س 90 ، كان على متنها شابين امرأة في عقدها السابع ، فأصيبت بكسور على مستوى رجليها وجروح متفاوتة الخطورة في جسدها .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد أصيب أيضا سائق الدراجة النارية ومرافقه بجروح خطيرة ، حيث جرى نقلهما رفقة السيدة الضحية عبر سيارة اسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، ليتم إدخال السيدة الى قسم الانعاش .
وحلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان ، وأجروا المعاينة اللازمة على هذا الحادث المآساوي.
هذا وتعد الطريق الوطنية رقم 8 من أولاد امبارك الى أولاد عياد نقطة سوداء ، تعرف حوادث كثيرة راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، خصوصا في صفوف أصحاب الدراجات النارية .
شاشة أخبارنا
ردو بالكم : شركة " إنوي " أمام القضاء بسبب فضيحة إلكترونية غير مسبوقة
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من شكاية رفعتها زبونة لدى شركة الاتصالات " إينوي " تدعى " خديجة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟