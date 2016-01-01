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خطير...استنفار بسجن عكاشة بعدما أقدم أحد النزلاء على ذبح زميله

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 3 دقيقة مضت
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خطير...استنفار بسجن عكاشة بعدما أقدم أحد النزلاء على ذبح زميله

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أكدت مصادر مطلعة أن شجارا عنيفا نشب داهل المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء أسفر عن نقل أحد السجناء على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات وهو في حالة جد حرجة.

وأضافت ذات المصادر أن مشاداة كلامية بين شخصين تطورت إلى عراك استعمل فيه أحدهما سلاحا أبيض وأقدم على ذبح غريمه.

هذا ولازال الضحية يرقد حاليا بمستشفى محمد الخامس بين الحياة والموت.

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