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بالتفاصيل : خلاف عائلي حاد يقود شابا بمدينة تمارة إلى قتل شقيقه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالتفاصيل : خلاف عائلي حاد يقود شابا بمدينة تمارة إلى قتل شقيقه

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " أن خلافا عائليا حاد بين شقيقين، انتهى ليلة أمس بجريمة قتل بشعة ، هزت حي " جيور السبعين " بمدينة تمارة ، بعدما أقدم أحدهما على قتل شقيقه بواسطة سلاح أبيض كان في حوزته .

وحسب " الصحيفة نيوز " التي نشرت الخبر ، فقد لفظ الضحية وهو أب لطفلة ، أنفاسه الأخيرة أثناء نقله الى المستشفى الاقليمي بتمارة سيدي لحسن ، فيما قام الجاني " أب لثلاث أطفال " بتسليم نفسه للشرطة ، التي حلت بمسرح الجريمة من أجل استكمال مسطرة البحث والتحقيق في هذه الجريمة التي هزت مدينة تمارة .

هذا وقد تم الاحتفاظ بالجاني  تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة .

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