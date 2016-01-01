بالتفاصيل : خلاف عائلي حاد يقود شابا بمدينة تمارة إلى قتل شقيقه
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " أن خلافا عائليا حاد بين شقيقين، انتهى ليلة أمس بجريمة قتل بشعة ، هزت حي " جيور السبعين " بمدينة تمارة ، بعدما أقدم أحدهما على قتل شقيقه بواسطة سلاح أبيض كان في حوزته .
وحسب " الصحيفة نيوز " التي نشرت الخبر ، فقد لفظ الضحية وهو أب لطفلة ، أنفاسه الأخيرة أثناء نقله الى المستشفى الاقليمي بتمارة سيدي لحسن ، فيما قام الجاني " أب لثلاث أطفال " بتسليم نفسه للشرطة ، التي حلت بمسرح الجريمة من أجل استكمال مسطرة البحث والتحقيق في هذه الجريمة التي هزت مدينة تمارة .
هذا وقد تم الاحتفاظ بالجاني تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة .
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