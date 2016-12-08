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القاضي المعزول قنديل يمتهن غسل المراحيض بفرنسا ويؤكد أنها أشرف من امتهان القضاء بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 15 دقيقة مضت
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القاضي المعزول قنديل يمتهن غسل المراحيض بفرنسا ويؤكد أنها أشرف من امتهان القضاء بالمغرب القاضي المعزول قنديل يمتهن غسل المراحيض بفرنسا ويؤكد أنها أشرف من امتهان القضاء بالمغرب

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تحد كبير و صعب في ذات الأوان ذلك الذي خاضه القاضي المعزول محمد قنديل ، الذي فضل أن يغترب في فرنسا ، و يمتهن بها مهنة قد لا يقبل كثير من أبناء هذا الشعب امتهانها ، وهو من هو ، قاض كان يحكم بين الناس و يصدر الأوامر ، محمد قنديل صار اليوم يغسل المراحيض، في تحد لكل من استصدروا قرار عزله .

قنديل ، و في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك قال : " إن غسل المراحيض في أوروبا أشرف من امتهان القضاء المغربي" ، قبل أن يؤكد :" سبق و قلت للنظام في المغرب أن غسل المراحيض في أوروبا أشرف من امتهان القضاء المغربي،و فعلا وضعني الله في هذا الإمتحان و غسلت المراحيض في فرنسا،و شعرت بأني كما يقول المثل المغربي ( قد الكلمة قد الدراع) ، وعن مستقبله بفرنسا قال محمد قنديل : " اليوم انتقلت لمهمة أخرى و أعمل بجد و أتعب و أكل لقمة عيشي بالحلال،اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال".

امتهان القاضي قنديل لهذه المهنة بعد عزله من سلك القضاء حيث كان يشتغل بالمحكمة الإبتدائية للعيون، سيحول قضيته إلى صورة مسيئة لواقع القضاء المغربي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (10 تعليق)

1 | مهاجر
نت
لو يعرف كل قاضي قدراه امامة الله في هدا الزمان يعجز اللسان عن اكماله من ومن ...
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 10:26
2 | بن تومرت
الله مولانا
ومتي كان التقاضي في المغرب ذو سوره حسنه!! قد كنا نطالع ما كان يتكبده اشراف الزمان الغابر وما ابتلي به ابن حنبل و غيره حتي. احيانا الله لمسهد مثله اليوم فسحقا لمن نافق و بذل وحول وغذا نلعنكم ويلعنكم اللاعنون.
فيا احذيه الجبابره و نعال الذل وجوهكم سودا
ومن كتب ونقل ليشمت فالدور ات عليكم
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1
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 10:29
3 | citoyen
c' la verité
ما دونه القاضي المعزول حقيقة معاشة في قضاء المغرب و لا يمكن لاحد نكرانها ، و لقد عمل خيرا انه بفضل الله تعالى اتيحت له فرصة الهجرة من هذا البلد الذي تنخر جسمه الخبائث و في مقدمتها القضاء - انه القضاء على المواطن الصالح و ليس القضاء بمعنى العدالة بين الناس- و هذه رسالة الى جلالة الملك ليعرف حقيقة هذا الجهاز / القاضي يعمل ما بين 4 او 5 سنوات يصبح يملك الفيلا و السيارة و موظف بنفس الرتبة و الدرجة في قطاع اخر يعمل حياته كلها لا يستطيع حتى العيش في المتوسط.
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1
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 10:36
4 | srfakoutou
lfhama lkhawiya
و لماذا لم يمتهن غسل المراحيض في المغرب؟ الفهامة الخاوية لا غير
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-2
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 10:39
5 | نورالدين
العلماني
فرنسا الكافرة بتعبير السلفيين تقبل هذا المخلوق على أرضها..أرجو فقط أن لا نسمع بأنه فجر أحد معالمها. ...لأنه جبان فالفرنسيين قاموا النظام الفاسد واسسوا دولتهم العلمانية التي تتسع للجميع أما السلفية الوهابية فهي الإرهاب الفكري والثقافي الذي يتشدق به هذا النموذج
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-1
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 10:39
6 | العيون
من مدينة العيون
السلام عليكم بصراحة هذا القاضي فتح ملفات خطيرة في ستغلال الموارد البشرية والجمعوية وتطرق بالخصوص للمبالغ التي يتقضاها المجتمع الصحراوي وتقدر في 46 الف لكل شخص لا يعمل وكدالك الى المؤونة دقيق وسكر ولحم وحليب بالمجان للفأت الصحراوية نهيك عن المنحة الدراسية والنقل بالمجان والتطبيب والسكن والماء والكهرباء بتمن رمزي وقليل من يؤدي الثمن ولاكن الشرط ان تكون من احد القبائل الصحراوية ام ان كنت من غير ذلك فلن تستفيد شيئا كل هذه الملفات عجلت بطرد القاضي من سلك القضاء.
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 10:47
7 | 22
الصبر
إِصْبِر الله سوف يعوضك على صبرك في الشدائد.
ماشي بحال الهيني البكَّايْ. و المهداوي اللي دافعو
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 11:07
8 | Adil
Mazyan
الله ابرك للك في عمالك اخي .. لا فرق بين مرحاض. او ايعمال في اروبا هاد لفرق كين غير في لمغرب . تتخدم لكول احترمك. سللير . على مااضون تيفوت للقدي في لمغرب ..او كين لهنه اخويه .
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 11:22
9 | Hiba
تحية
تحية نضالية الأستاذ قنديل مثل مشرف للأساتذة القضاة الذين لم يرضو بالظلم أو الإهانة العمل عبادة وهذا عمل مشرف مادام صاحبه يعمل بعرق جبينه لكسب قوته اليومي الله الموفق
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 11:40
10 | مواطن
سير حتى كوريا الشمالية؛خوي
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 11:55
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

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