معطيات جديدة ومثيرة في قضية المواطن الذي تعرض لمحاولة سرقة حقيبة أمواله بالدار البيضاء
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
كشفت مصادر مقربة من الضحية الذي كاد يفقد حياته وأمواله إثر تعرضه لمحاولة "كريساج" خطيرة بالدار البيضاء نفذها مجرمان وانتهت بفرارهما واعتقال "الوحش" فيما بعد، كشفت عن معطيات جديدة متعلقة بالقضية.
وحسب ذات المصدر، فإن الضحية كان يحمل داخل الحقيبة خلال تعرضه لمحاولة السرقة بالعنف مبلغا ماليا كبيرا يقدر ب 90 مليون سنتيم، مما جعل الشكوك تحوم حول إمكانية وجود شخص ثالث له علاقة بالعملية وعلى معرفة جيدة بالضحية هو من دل المجرمين عليه.
من جهة أخرى، تمكنت عناصر الأمن من تحديد هوية شريك "الوحش" والذي كان يمتطي دراجة نارية، إذ جاري البحث عنه حاليا حيث من المتوقع أن يقع في قبضة الأمن في ظرف وجيز.
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