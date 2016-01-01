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بنكي يدّعي تعرضه للنصب عن طريق السماوي بعد اختلاسه لأزيد من مليون درهم

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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بنكي يدّعي تعرضه للنصب عن طريق السماوي بعد اختلاسه لأزيد من مليون درهم

أخبارنا المغربية 

انطلقت يوم الأمس الأربعاء أطوار محاكمة إطار بنكي بالقنيطرة  كان يشتغل في وكالة لـ”بريد بنك” في المدينة المذكورة،بعد اتهامه  باختلاس مليون و400 ألف درهم.

و أثناء جلسات الاستماع إليه نفى البنكي التهمة الموجهة إليه، و لم يكتف بذلك بل ألصقها في إمامين نصبا عليه عن طريق "السماوي"، وفق ما جاء في يومية الأخبار.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدمت بها زبونة البنك المذكور، في الوكالة التي يشتغل فيها الموظف المتهم، الذي كان مكلفا بالعمليات التي يقوم بها الزبناء، المتعلقة بـ”صندوق التوفير”، كما أن عملية تفتيش أسفرت عن اكتشاف عجز مؤقت، في الوقت الذي مازالوا يجرون عمليات التفتيش والبحث والتدقيق ومراقبة السجلات، وبعدما انتهت لجنة مختصة من عملية التفتيش، تبين لها أن مراقب وكالة “الخبازات” للبريد بمدينة القنيطرة، هو المسؤول عن ذلك .

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