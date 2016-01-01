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14 مسؤول بوزارة الداخلية يقدمون استقالاتهم

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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14 مسؤول بوزارة الداخلية يقدمون استقالاتهم

أخبارنا المغربية 

قدم نحو 14 إطارا وموظفا وتقنيا بمديرية الشؤون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية استقالتهم لأسباب ما زالت مجهولة.

 و أشارت يومية الصباح حسب مصادرها، أن يكون سبب الاستقالة، هو عدم التجاوب معهم بخصوص الانتقال أو الإلحاق، عكس آخرين، إذ قام صناع القرار في مديرية الشؤون الإدارية التي يدير شؤونها عامل من عمال الإدارة المركزية، بتسيير سبل إلحاق 161 شخصا، سواء تعلق الأمر بالموظفين الرغبين في الالتحاق بإدارات أخرى، أو الراغبين في الالتحاق بوزارة الداخلية، كما يسروا انتقال 305 موظفين، ضمنهم أطر كبيرة، وذلك من أجل إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة الرابية، وتعزيز عمالات وأقاليم المملكة بالموارد البشرية اللازمة والكفاء ات الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية التي عرفتها بلادنا على مستوى تدبير الشأن الترابي، وتغطية الخصاص الذي سيحدثه العمل بالنظام الجديد الخاص بالجماعات الترابية.

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