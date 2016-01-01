الذئاب المنفردة لـ"داعش"، الخطر الذي يهدد احتفالات رأس السنة بالمغرب

أخبارنا المغربية

على بعد أيام قليلة من احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وجه تنظيم الدولة الإسلامية داعش تعليمات إلى أعضائه للقيام بعمليات إرهابية تستهدف احتفالات رأس السنة في جميع دول العالم، من بينها المغرب.

و قالت صحيفة أخبار اليوم أن الرسالة التي وجهها تنظيم البغدادي، عبر قناة “تيلغرام”، ورصدها معهد مراقبة الجماعات الإرهابية الدولية، المعروف باسم “ّسيتي أنتليجونس”، تهم أيضا المغرب، الذي يقضي به حوالي 600 ألف أجنبي عطلتهم لنهاية العام، حسب المرصد الوطني للسياحة، ناهيك عن قضاء عدد كبير من المشاهير في عالم السياسة والفن والرياضة عطلتهم بالمغرب.