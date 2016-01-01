الذئاب المنفردة لـ"داعش"، الخطر الذي يهدد احتفالات رأس السنة بالمغرب
أخبارنا المغربية
على بعد أيام قليلة من احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وجه تنظيم الدولة الإسلامية داعش تعليمات إلى أعضائه للقيام بعمليات إرهابية تستهدف احتفالات رأس السنة في جميع دول العالم، من بينها المغرب.
و قالت صحيفة أخبار اليوم أن الرسالة التي وجهها تنظيم البغدادي، عبر قناة “تيلغرام”، ورصدها معهد مراقبة الجماعات الإرهابية الدولية، المعروف باسم “ّسيتي أنتليجونس”، تهم أيضا المغرب، الذي يقضي به حوالي 600 ألف أجنبي عطلتهم لنهاية العام، حسب المرصد الوطني للسياحة، ناهيك عن قضاء عدد كبير من المشاهير في عالم السياسة والفن والرياضة عطلتهم بالمغرب.
شاشة أخبارنا
القاضي المعزول قنديل يمتهن غسل المراحيض بفرنسا ويؤكد أنها أشرف من امتهان القضاء بالمغرب
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية تحد كبير و صعب في ذات الأوان ذلك الذي خاضه القاضي المعزول محمد قنديل ، الذي فضل أن يغترب في فرنسا ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟