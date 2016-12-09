بعيدا عن القضاء المغربي: 15 سنة سجنا نافذا لإيطالي "شرع" في قتل مهاجر مغربي ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
بعد أزيد من سنة ونصف السنة من الانتظار والترقب ، أفادت وسائل اعلام ايطالية ان القضاء الإيطالي أدان مؤخرا مواطنا إيطاليا بـ 15 سنة سجنا نافذا بعدما وجهت إليه تهمة الشروع في قتل المهاجر المغربي شهر مارس من السنة الماضية ، تسببت للضحية المغربي في عاهة مستديمة.
وكان الجاني الإيطالي قد دخل في مشاداة كلامية مع المهاجر المغربي ، تحولت إلى عراك حاد بالقرب من إحدى المقاهي بحي سان سيفيريو بمدينة فوجا، حيث لم يتوقف الجاني عن توجيه سلسلة من اللكمات على مستوى رأس الضحية ، سقط إثرها مغميا عليه، قبل أن يتظاهر لحظة وصول الشرطة أنه يحاول تقديم المساعدة للمهاجر المغربي ، بيد إن تسجيل كاميرات المراقبة التابعة للشرطة كانت كافية لإثبات تورطه.
هذا ولازال الضحية المغربي يعاني من مضاعفات صحية حادة ، خاصة على مستوى جهازه العصبي ، حيث قضى حوالي شهرين تحت العناية المركزة ، و تم إخضاعه للعديد من العمليات الجراحية .
شاشة أخبارنا
من أجل تشجيع الزواج والتقليل من الطلاق، بدء العمل بعقود زواج محددة المدة
سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على آخر إحصاء لتعداد الزيجات والطلاق، والذي كشف أن زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي “بالطلاق”، وأنه لا توجد حياة ... تفاصيل أكثر
- خطير .. محفظات تغزو الأسواق مصنوعة بالبلاستيك المطبوع بأوراق مالية من فئة 100 و200 درهم (صور)
- كواليس مهرجان مراكش...الراقص"ة" نور تدخل في اشتباك بالأيدي مع صحافية وهذا هو السبب
- أورانج تقدم هدية سخية للمغاربة بعد تعويضها لـ"ميديتيل"
- القاضي المعزول قنديل يمتهن غسل المراحيض بفرنسا ويؤكد أنها أشرف من امتهان القضاء بالمغرب
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟