بعيدا عن القضاء المغربي: 15 سنة سجنا نافذا لإيطالي "شرع" في قتل مهاجر مغربي ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بعد أزيد من سنة ونصف السنة من الانتظار والترقب ، أفادت وسائل اعلام ايطالية ان القضاء الإيطالي أدان مؤخرا مواطنا إيطاليا بـ 15 سنة سجنا نافذا بعدما وجهت إليه تهمة الشروع في قتل المهاجر المغربي شهر مارس من السنة الماضية ، تسببت للضحية المغربي في عاهة مستديمة.

وكان الجاني الإيطالي قد دخل في مشاداة كلامية مع المهاجر المغربي ، تحولت إلى عراك حاد بالقرب من إحدى المقاهي بحي سان سيفيريو بمدينة فوجا، حيث لم يتوقف الجاني عن توجيه سلسلة من اللكمات على مستوى رأس الضحية ، سقط إثرها مغميا عليه، قبل أن يتظاهر لحظة وصول الشرطة أنه يحاول تقديم المساعدة للمهاجر المغربي ، بيد إن تسجيل كاميرات المراقبة التابعة للشرطة كانت كافية لإثبات تورطه.

هذا ولازال الضحية المغربي يعاني من مضاعفات صحية حادة ، خاصة على مستوى جهازه العصبي ، حيث قضى حوالي شهرين تحت العناية المركزة ، و تم إخضاعه للعديد من العمليات الجراحية .