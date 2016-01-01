الرئيسية | حوادث وقضايا | توبة شاحنة : هكذا علق فيسبوكيون على حادث اقتحام شاحنة محملة بالخمور لمسجد بالناظور

توبة شاحنة : هكذا علق فيسبوكيون على حادث اقتحام شاحنة محملة بالخمور لمسجد بالناظور

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
توبة شاحنة : هكذا علق فيسبوكيون على حادث اقتحام شاحنة محملة بالخمور لمسجد بالناظور

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تداول رواد الفيسبوك صورة حادثة سير وقعت صبيحة هذا اليوم بمدينة الناظور ، أثارت سيلا من التعاليق ، و تم تعميمها على نطاق واسع ، الصورة توثق لشاحنة محملة بالخمور اقتحمت مسجدا ، لدرجة أن المقصورة الأمامية لهذه الشاحنة لم تعد تظهر بتاتا .

هذا الحادث أثار غضب فيسبوكيين ، استنكروا ما وقع ، ومنهم من جعل من الحادث مادة دسمة للسخرية ، معلقين على المشهد بـ " توبة شاحنة " .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات