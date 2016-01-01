توبة شاحنة : هكذا علق فيسبوكيون على حادث اقتحام شاحنة محملة بالخمور لمسجد بالناظور
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
تداول رواد الفيسبوك صورة حادثة سير وقعت صبيحة هذا اليوم بمدينة الناظور ، أثارت سيلا من التعاليق ، و تم تعميمها على نطاق واسع ، الصورة توثق لشاحنة محملة بالخمور اقتحمت مسجدا ، لدرجة أن المقصورة الأمامية لهذه الشاحنة لم تعد تظهر بتاتا .
هذا الحادث أثار غضب فيسبوكيين ، استنكروا ما وقع ، ومنهم من جعل من الحادث مادة دسمة للسخرية ، معلقين على المشهد بـ " توبة شاحنة " .
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