توبة شاحنة : هكذا علق فيسبوكيون على حادث اقتحام شاحنة محملة بالخمور لمسجد بالناظور

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تداول رواد الفيسبوك صورة حادثة سير وقعت صبيحة هذا اليوم بمدينة الناظور ، أثارت سيلا من التعاليق ، و تم تعميمها على نطاق واسع ، الصورة توثق لشاحنة محملة بالخمور اقتحمت مسجدا ، لدرجة أن المقصورة الأمامية لهذه الشاحنة لم تعد تظهر بتاتا .

هذا الحادث أثار غضب فيسبوكيين ، استنكروا ما وقع ، ومنهم من جعل من الحادث مادة دسمة للسخرية ، معلقين على المشهد بـ " توبة شاحنة " .