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قلوب لحجر : حارس ليلي يعثر على رضيعة داخل قفة أمام دار الولادة وينقذها من موت محقق

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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قلوب لحجر : حارس ليلي يعثر على رضيعة داخل قفة أمام دار الولادة وينقذها من موت محقق

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حارسا ليليا عثر ليلة الخميس الجمعة على رضيعة متخلى عنها موضوعة داخل قفة أمام دار الولادة بدار ولد زيدوح اقليم الفقيه بن صالح .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالحارس الليلي ربط الاتصال برجال الدرك الملكي ، الذين حلوا بعين المكان وعاينوا الرضيعة التي  كادت تموت من شدة البرد القارس.

هذا وجرى فتح التحقيق في الواقعة من أجل تحديد هوية الأم التي تخلت عن رضيعتها .

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