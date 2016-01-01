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عاوتني ... دراجة نارية صينية الصنع تدهس شابا وتنهي حياته بطريقة مآساوية

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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عاوتني ... دراجة نارية صينية الصنع تدهس شابا وتنهي حياته بطريقة مآساوية

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر "أخبارنا" أن حادثة سير مميتة وقعت ببلدة دار ولد زيدوح اقليم الفقيه بن صالح ، حيث دهست دراجة نارية صينية الصنع شابا كان بصدد عبور الشارع ، فأصابته بجروح خطيرة على مستوى رأسه ، أدخل على إثرها قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، إلا أن خطورة الاصابة عجلت بوفاته .

هذا وجرى اعتقال صاحب الدراجة النارية ، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة .

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