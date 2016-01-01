خطير: شاب يجهز ب"مقدة" على ابن جاره ويرسله بين الحياة والموت للمستعجلات والسبب...

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن خلافا بسيطا وقع بين جارين بجماعة دار ولد زيدوح اقليم الفقيه بن صالح ، حيث توجه شاب وهو في حالة هستيريا الى منزل جاره، ويحمل بيده آلة حادة "مقدة" وأخذ يكسر بها الباب .

ويضيف المصدر ل"أخبارنا" أن ابن صاحب المنزل بمجرد أن فتح الباب ، وجه له المعتدي ضربة قوية ،أصابته على مستوى رأسه ، فسقط على إثرها مغمى عليه ،وتركه غارقا في دمائه ولاذ بالفرار.

هذا وتم نقل الضحية الذي يبلغ من العمر 18 سنة يتابع دراسته في السلك الثانوي ، إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، ونظرا لخطورة اصابته ، جرى نقله الى مستشفى مراكش ، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث الخطير.